讓人眼睛為之一亮的桃禮記書店。（范揚光攝）

清明連假即將登場，桃園機場旅運量將再創疫新高，免稅店龍頭昇恆昌為滿足旅客需求，在桃機第二航廈出境管制區內全新打造全台最美書店、Hello Kitty專賣店、機場首家官方授權樂高專賣店、台式炸雞品牌頂呱呱以及樂沐麵包，讓旅客還沒上飛機就開啟吃喝玩樂的旅遊模式。

因應旅客快速回流，昇恆昌在最短的時間內完成管制區內出境長廊多家新店啟用，其中位於第二航廈的桃禮記書店以雙層6.3米挑高設計、數座壯觀的3.8米的檯燈驚艷旅客，也將成機場旅客最新的打卡景點。

人氣超旺的的Hello Kitty專賣店也趕在連假前改裝開幕，並以「Helly Kitty與好朋友」為主題，商品除了超萌人氣王Hello Kitty外，三麗鷗旗下的重量級明星布丁狗、酷企鵝、美樂蒂、大眼蛙及大耳狗喜拿等商品上千個品項，保證讓粉絲尖叫瘋狂。

緊鄰Hello Kitty專賣店，昇恆昌引進機場首家丹麥總部官方授權樂高專賣店，店內高180公分、重76公斤的機長造型巨型樂高公仔，是由工作人員耗時170個小時，以34230片樂高積木拼裝而成的鎮店之寶，也將成為樂高迷的打卡聖地。

此外，為了滿足旅客飲食需求，昇恆昌特地引進法國藍帶主廚陳嵐舒一手打造的樂沐糕餅舖，以及台式炸雞第一品牌頂呱呱等美食；如果登機時間緊迫，趕時間的旅客還可以透過智能熱食販賣機購買懷舊排骨飯及嘉義雞肉飯等台灣美食，讓旅客享受多元化的用餐選擇。