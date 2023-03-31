知名命理師詹惟中出道20年，憑藉著幽默風趣的形象，上遍各大綜藝節目，也是命理、風水節目固定班底，今（31日）他在臉書發文，透露自己多年來替民眾算命的原因。

詹惟中表示常幫人算命，是因很想幫大家脫離貧窮，並表示自己曾經很窮過，雖然現在也不能說多富有，「但我在算命時，發現有些客人現在收入很好，但還在負債」，他才發現對方在破財的大運中，貿然投資或賭博或經商失敗，導致賺來的錢通通都要還債。

詹惟中表示要避免的話，「早一點算命，找懂的人早一點提醒你（不一定找我），就不會走這麼多辛苦路」。詹惟中17歲時就接觸算命，精通命理和風水，因節目《命運好好玩》而出道，給大眾留下搞笑幽默的形象。

不過他之前曾自算活不過66歲，而且是「意外身故」，之前又曾預言大S夫妻5年內會有婚姻危機，讓他慘被網友出征，事後他也澄清只是好意提醒，「婚姻結合在一起不容易，不要錯失美好的姻緣」，結果就被外界認為是詛咒他們婚姻會破裂，他也強調沒有提到「離婚」。