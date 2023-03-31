總統蔡英文今天發出總統令，任命前總統府副侍衛長、現任空軍督察長柳惠千少將擔任駐英國公使。

1966年出生的柳惠千畢業於空軍官校77年班，是台灣首批遠赴法國受訓的幻象種子教官，也是空軍唯一飛過法國飆風戰鬥機的飛行員，軍旅生涯曾任駐檀香山上校武官。

柳惠千2018年4月任總統府副侍衛長，2019年因涉及「總統專機私菸案」，遭記一大過一小過，2020年4月轉任空軍教育訓練暨準則發展指揮部副指揮官，2021年8月起任空軍督察長至今。（編輯：蘇志宗）1120331