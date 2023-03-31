為使公司股權重大異動資訊可即時並充分公開，此次修正草案將大量持股申報及公告門檻由現行10％下調為5％，並給予1年緩衝期，明定修正條文自公布後1年施行。

過去市場常出現默默吃貨的市場派，直到吃到持股10％時才被發現，常讓許多公司措手不及，尤其公司經營權所有人持股偏低的公司，常會應變不及，但未來修法後，這些上市櫃「藏鏡人」將被迫要提前浮上檯面。

金管會指出，本次修正持股申報及公告門檻將與國際接軌，深化公司治理，並提升資訊透明度及強化對證券中介機構之監理，有助健全資本市場發展及保障投資人權益

此外，為強化對證券商、證券服務事業及證券相關機構法令遵循，證券相關事業內控不佳或財、業務疏失，最高罰鍰也將由480萬元拉高到600萬元，強化證券商、證券服務事業及證券相關機構法令遵循，並使裁罰具勸阻性效果。

民眾黨團提案，擬將金管會得對證券商、證券服務事業及證券相關機構處罰鍰之下限金額由24萬元提升至30萬元、上限金額由480萬元提升至600萬元，其中，上限金額與政院版相符，但下限拉高，未獲金管會採納，金管會認為證券商規模大小差異甚大，為利金管會得視違規情節輕重處以適當罰鍰，擬維持下限金額，不予提高，建議採行政院提案條文。