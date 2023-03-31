人民幣兌美元在岸價收報6.8713元，較上日16時30分收報6.8781元，升68bp或0.1％；較晚上11時30分最後成交價6.8710元，走弱3bp。

離岸價（CNH）亦曾升破6.85元，高見6.8438元，截至下午4時38分，離岸價報6.8748元，在岸價報6.8713元。

官方31日開出的中間價報6.8717元，較上日報6.8886元，上調169基點或0.25％。

交易員指出，大陸最新公布的官方製造業採購經理指數（PMI）好於預期，這有利於市場對人民幣的信心。

另有交易員認為，市場重新關注通膨，不過美國聯準會升息更接近尾聲，歐美政策差異也會施壓美元，當然銀行業仍存較大不確定性，外部走勢料較為反覆；接下來需要關注美國個人消費（PCE）數據，若數據超預期也會擾動市場。

大陸統計局公布，3月份，製造業採購經理指數（PMI）回落至51.9，較上月下降0.7，但仍高於市場預期51.6；非製造業商務活動指數升至58.2，比上月升1.9，高於市場預期的55。

瑞銀財富管理表示，由於中國經濟復甦和聯準會升息接近尾聲，美元兌人民幣的下行趨勢保持不變，預計今年6月底美元兌人民幣匯率將達到6.6元，年底將在6.5元。