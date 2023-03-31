今（31）日是清明連假前1天上班日，西部國道路網於下午16時後車流逐漸增加，又逢下班車潮，故國道車多壅塞路段是都會區路段，如雙北、桃園、新竹、台南及高雄路段外，其餘國道路段大致正常。截至17時，國道交通量73.2百萬車公里，預估今日交通量110百萬車公里。

明日是清明連假首日，預估國道交通量124百萬車公里，是年平均平日90百萬車公里的 1.4倍，其中南向交通量可達73百萬車公里，是年平均平日的1.6倍，各國道將有大量車流湧現，相關疏導措施包括：5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0至12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6至12時西部國道南向高乘載、單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

預判明日重點壅塞路段是國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等7路段，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。