郭昱晴和伊正演夫妻默契超好。（羅永銘攝）

潘奕如、郭昱晴、伊正等人主演大愛劇場《最佳配角》，今（31）日舉行記者會，故事講述3位牙醫助理跟著團隊到世界各地義診的動人故事。潘奕如日前在臉書宣布喜訊，已成為人妻，她透露是在拍完《最佳配角》後與老公相遇，2人以結婚為前提交往，所以在心靈、價值觀的交流特別深，認定彼此可以白頭偕老，「我們不是一切完美，但我們是遇到事情都會為彼此改變。」

潘奕如的閨蜜王瞳不到一年的時間痛失2位至親，她一直陪伴在王瞳的身邊，「瞳瞳自己也很勇敢，我們透過信仰的力量給更多的愛。」也透露王瞳即使在拍戲，仍會每天和馬來西亞的蔡家人視訊，照顧家人情緒。潘奕如回憶年初艾翔一家人來台時，她也有一起去九份玩，「那天我跟艾翔聊最久，發生憾事真的很震驚傷痛，相信他和艾成會在天上開心的合唱。」

伊正這次和郭昱晴演夫妻，雖然2人戲分只拍一天，但完全不用培養默契。伊正也有出演三立《天道》，日前爆出三立方大動作封殺楊子儀，身為前輩，伊正表示「封殺」字眼太嚴重，可能事情迫在眉睫，語意上有表達不周，他認為三立一直給藝人很大發揮空間，也認為楊子儀的條件非常好，「不要抹煞他的優秀，這應該是個誤會，希望雙方都釋出善意。」

郭昱晴剛過生日，她哀怨說生日當天，老公到胡志明市出差，還在高空酒吧連線，給她和兒子看美麗夜景，「他去酒吧，我一個人在家帶小孩，這就是我的生日。」但老公一回國，郭昱晴立刻帶老公到百貨公司精品店買禮物，笑說：「禮物當然不能少，遲到總比沒來好。」