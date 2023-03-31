▲林沛祥表示，下一波很有可能漲價的是豬肉，希望農委會可以開放多來源的物資，平穩物價。（本報資料照）

國民黨表態參選立委的基隆市前副議長林沛祥，日前在臉書表示，「雞蛋之亂」農委會進口疑似有偏袒特定業者，帶有政治目的。對此身為律師的民進黨市議會黨團總召鄭文婷痛批是散布假消息，鄭表示我國早已加入WTO世界貿易組織，並開放多元管道讓各項農產品進口，農委會絕無必要也不可能要偏袒特定業者，甚至造成物價波動，這是明顯違反常識的說法。

鄭文婷強調，全世界因為疫情的關係導致各項原物料齊漲，這在世界各國都有案例，我國因守護疫情得宜，直到最近才全面解封，因此許多物資有短期的缺口，近日更因禽流感的關係，導致雞蛋供應量稍微緊張，但農委會也是早在1月份就開放多重管道從各個國家進口白蛋，這樣的措施明顯的在平抑物價，何來偏袒特定廠商之說？

鄭文婷進一步指出，從去年九合一選舉開始，國內就有特定族群透過網軍帶風向，然後再影響媒體的報導，這種透過自己的臉書不負責任的放話，然後引起民眾注意，造成群眾誤會與誤解，達到宣傳自我的行為，與散播假消息有何不同？

鄭文婷呼籲，政治人物應該要有道德良知，更要多方查證，而非達到自己的政治目的信口開河，造成民眾恐慌。透過臉書放話賺取自己的聲量並不值得鼓勵，「玩火」放「詐」彈，早晚會讓自己「引火上身」。