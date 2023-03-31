大陸央視新聞用戶端3月31日報導，中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。中國銀行今天也迎來了新任黨委書記葛海蛟，此前，葛海蛟為河北省委常委、常務副省長。

「長安街知事」微信公眾號引述中央紀委國家監委網站3月31日消息，公開資料顯示，劉連舸出生於1961年5月，吉林永吉人，早年在中國人民銀行工作，2007年任中國進出口銀行副行長，2015年任中國進出口銀行黨委副書記、副董事長、行長，2018年任中國銀行行長、黨委副書記、副董事長，2019年任中國銀行黨委書記、董事長。

今年2月17日，中國銀行召開黨委擴大會議，宣布中共中央決定：免去劉連舸的中國銀行黨委書記職務。3月19日，中國銀行公告，董事會收到劉連舸的辭呈，他辭去中行董事長、執行董事等職務。

據中行官網消息，3月31日下午，中國銀行召開幹部會議。中共中央組織部有關負責人宣布了中央決定：葛海蛟任中國銀行黨委書記。葛海蛟此前為河北省委常委、常務副省長。