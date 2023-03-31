新竹知名美食「老五鹹粥」日前接獲蛋商通報「沒蛋可供」，因此暫時歇業10天，王姓老闆也為此發文痛批政府。後來蛋商終於恢復供貨，還保證支援充足雞蛋，老五鹹粥才能再次營業。王老闆也透露，近期黑市蛋價高得離譜，怒斥「農委會敢管嗎？」而他在休息期間也遠赴越南，發現當地雞蛋供應的情況和台灣差很大。

新竹縣湖口火車站附近的「老五鹹粥」是當地知名小吃，招牌餐點「波霸滷肉飯」有兩顆半熟荷包蛋、滷肉和酸菜，吸引許多饕客光顧，然而，老闆卻在本月1日發出公告，表示因蛋商通知缺蛋，無法再供應波霸滷肉飯，宣布從3月6日起停業10天，更痛批：「一個連雞蛋都處理不好的政府，怎麼有能力說服百姓，相信她有辦法處理飛彈的問題？」

老五鹹粥店的餐點大多數都有加蛋，許多饕客都指名要吃「波霸滷肉飯」。（圖／翻攝自FB老五鹹粥）

根據《ETtoday新聞雲》報導，休息10天的「老五鹹粥」重新開門營業後，王老闆透露，這次能夠重新開張，多虧有蛋商情義相挺，承諾會供應足夠數量的雞蛋，他進一步指出，近期的蛋價簡直只能用「突飛猛進」形容，黑市的價格更是驚人，怒斥「英明的農委會有在抓嗎？敢管嗎？」

王老闆表示，休息期間他曾遠赴越南，發現當地的機蛋供應並沒有問題，價格甚至比目前政府進口的還要更便宜，他不禁納悶：「為什麼！不就近向鄰國買蛋？」另外，當初王老闆發布缺蛋歇業的公告後，臉書粉專也湧入大量網友留言謾罵，被問及會不會提告時，他無奈地說：「都是假帳號！要告誰？」