全世界開始遠離美元霸權，本報先前報導過全球5項去美元計畫，以及本週超過10個家開始挑戰美元貿易結算地位。今天（五）一名俄羅斯高官在印度出席論壇時重磅談到，金磚國家（BRICs）包含巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非正致力於建立一個全新的數位貨幣（區塊鏈技術），將會以黃金和稀土等做為發行貨幣的對價物。

據專業區塊鏈媒體cointelegraph.com 31日報導，俄羅斯國家杜馬（下議院）副主席巴巴科夫（Alexander Babakov ）在印度新德里舉行的聖彼得堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum）上談到，巴巴科夫強調努力開創一種新的支付方式的重要性，而數位支付可能是最有前途和可行性的。

「新貨幣的組成應該建立在不會特別保護美元或歐元的策略上，而是形成一種有利於我們共同目標的新貨幣。」

巴巴科夫還據報提出，新貨幣將以黃金和其他商品，如稀土元素作為支撐。本週，高盛（Goldman Sachs）前首席經濟分析師歐尼爾（Jim O'Neill）呼籲金磚集團繼續擴大規模，挑戰美元的主導地位。他在《全球政策》（Global Policy Journal）期刊上發表的一篇論文中寫道，「美元在全球金融中扮演的角色，遠遠超過了它的實際地位。」

金磚貨幣並不是一個全新的概念，但是政府高官還是第一次公開談論。早在2019年就有相關消息，金磚集團成員正在討論創建一種新的數位貨幣，用於統一支付系統。

本週中國和巴西本週達成了直接使用各自貨幣進行貿易的協議，這將使美元不再充當中間人，進一步賦予2國遠離世界儲備貨幣的權力。該協議將使中國和拉丁美洲最大的經濟體巴西能夠直接進行貿易和金融交易。中國人民幣將直接與巴西雷亞爾進行交易，反之亦然，而不是通過美元。

中國大陸正在加快推進其央行數位貨幣計畫，而巴西的加密貨幣採用量則在去年底被合法化後不斷增長。與此同時，美國政府仍然決心繼續打擊加密貨幣，金融監管機構正在加強對這個新興產業的監管力度。