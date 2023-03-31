游安順和黃柔閩演夫妻默契好。（羅永銘攝）

雷洪在記者會現場展現硬朗身段。（羅永銘攝）

張翰飾演約旦志工笑稱是個苦力活。（羅永銘攝）

張翰（左起）、雷洪、伊正、游安順為戲劇造勢。（羅永銘攝）

大愛電視新戲《最佳配角》由受到金鐘獎肯定的游安順、黃柔閩及郭昱晴、潘奕如共同演出。游安順在劇中飾演黃柔閩的先生，也是一個憨厚、顧家又寵妻的好丈夫，游安順說這個角色跟他本人一樣，完全不用演，事實上他跟黃柔閩已經演了很多次夫妻，完全沒有磨合期，立刻就進入導演要求的角色。

黃柔閩、郭昱晴、潘奕如三個人是第一次合作，劇中描述的是三個人有各自的生命故事，加上一起義診的友誼。私下三個人也培養出堅強的革命情感，三個人私下還成立了牙助三朵花群組保持聯絡，主要是因為拍戲當時碰上新冠肺炎疫情最嚴重的時候，大家對疫情都還沒有清楚了解，很多劇組都停拍，三個人都有家人心裡也很害怕，到某棟大樓拍攝時，住戶也因為害怕感染還報警處理，拍攝牙助的所有過程全都小心翼翼，交織出特殊的情誼。

黃柔閩在劇中飾演的是個性內向又嬌柔貴氣、生活單純的「春美」，跟在「華燈初上」飾演的監獄中殘暴的性格是一百八十度的不同。演這齣戲另她感到不可思議的事就是，「春美」跟先生第一次見面後就戀愛、結婚到現在，黃柔閩也對著鏡頭公開徵友。

《最佳配角》劇情中有到約旦義診的場景，因為疫情關係無法出國，導演王重正在林口找到一個越野機車練習場，黃土飛揚風沙滾滾，營造出約旦當地的感覺。郭昱晴透露她的車還差點卡在路上，因為拍攝現場完全沒有燈，連開遠光燈也看不到前面的路，一定要有人指揮，得下車目測怎麼開，車子才出得去。

而黃柔閩跟潘奕如兩個人的眼睛周圍全都卡著一層黃土，最後一場戲又遇到大風大雨，導演堅持要拍完，又再次加深了三個人的革命情感。張翰則在劇中飾演約旦的志工，雖然戲分不多卻是苦力活，雙手抱一個生病的小孩奔跑，48公斤重，導演一直覺得感覺不對，張翰因此「新娘抱」小孩，來回跑了4、5趟。

《最佳配角》將在4月6日大愛電視台播出。