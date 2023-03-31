捷克國會訪問團航太組成員，30日赴嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」參訪無人機國家隊，由嘉義縣長翁章梁親自接待。雷虎科技（8033）31日透露，公司特地展示世界首創9架中大型通訊群飛無人直升機T-200，同步由同一中央控中心，在空中進行災區及戰區緊急通訊之需。

雷虎預估中大型無人直升機群飛，未來亦可用於軍事防衛；甚至取代軍用無人直升機的應用，達到不對稱作戰及嚇阻敵人的宏效。此次捷克國會訪問團成員，親自見到雷虎科技與中華電信合作推出的T-200無人直升機，搭配群飛系統與空中基地台技術，可在重大災害與戰爭期間，通訊設備遭遇破壞的情況下，以多架T-200無人機組成的空中通訊網路，維持通訊暢通。

雷虎展示與中華電信合作的「無人機中央控制指揮塔」，具備群飛無人機群的中繼站功能，可進一步擴大無人機群架構通訊網路的範圍。雷虎展現了全球首創的直升機群飛，具有國防自主、捍衛台灣重要意義。

由於近日烏俄戰爭及中國頻頻在台灣周邊進行的軍武威脅，無人機產業在台灣格外受到矚目。嘉義縣政府近年積極在太保及民雄構建航太產業園區，嘉義縣長翁章梁，及經發處長江振瑋，攜手中科院、雷虎科技及台灣希望創新等重量級無人機廠商，進駐亞洲無人機AI創新應用研發中心，將嘉義縣打造成亞洲無人機開發重鎮。

雷虎累積近45年無人直升機開發經驗，近年積極轉型至工業無人機領域，開發及提升對無人機的創新應用，除電信應用外，去年在政府輔導下，甫取得軍民通用無人機T-400及軍用微型無人機的開發計畫。

直升機因為載重及飛行效率的優勢，雷虎持續技術發展，此次展演開發2公尺長的T-200無人直升機群飛技術，可同步進行20架；甚至更多飛行載具搭載各種通訊設備，同步由同一中央控中心在空中，進行災區及戰區緊急通訊之需。