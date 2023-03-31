新台幣本周貶6.6分或0.22％，周線終止連二紅；而新台幣3月則小升2.6分或0.09％，第一季升值2.54角或0.83％，月線及季線均收紅。

新台幣今年1月隨農曆年前效應強升，2月慣性資金回籠，加上國際美元反彈下，新台幣回貶，3月則再度回歸升值軌道，但短線漲勢歇緩，停滯在30.41元的季線附近，持續在此價位上下徘徊盤整。

台北股匯市雙漲，台股今開高走高，盤中一度往「萬六」關卡叩關，終場收在15,868.06點，上漲18.63點，成交量1,998.78億元；三大法人買超162.4億元，外資買超119.17億元。匯市交易則偏向雙向，外資有買有賣，加上進出口商互抵，終場僅小升0.7分，幾乎是平盤作收。

匯銀人士指出，「今天匯市操作很不明確」，明起清明連假，外資早盤偏向匯入，但午盤後又轉為匯出，整體雙向操作，而出口商適逢月底大量拋匯，惟進口商也有進場買美元，買賣力道可說是很均衡，央行則是進場維護流動性為主，整體來看，美國稍晚將公布個人消費支出物價指數（PCE）數據，匯市持續觀望。

匯銀人士分析，下周結束連假後，新台幣走勢就看國際匯市狀況，市場普遍認為美國升息已到頂，將使國際美元偏弱，資金回流新興市場下，多數看法預期新台幣緩升格局不變，且越接近下半年、新台幣越強。

不過，匯銀人士強調，此觀點後續也可能改變，市場雖預期聯準會五月升息，接下來甚至可能降息，但此路徑是否正確，還是要跟著經濟數據走，路徑未來若改變，美元還會動來動去，預計台幣維持區間震盪格局。

根據央行統計顯示，美元指數小跌0.1％，主要亞幣今升貶互見，人民幣升0.15％、新台幣小幅走升0.02％、日圓則貶0.55％，韓元貶0.22％，新加坡幣貶0.1％。