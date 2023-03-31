據了解，高雄銀行董事長的人選出爐，將由前一銀總經理鄭美玲接任高雄銀行董事長；高雄銀行將在五月下旬的股東會全面改選董監完成選任鄭美玲為董事長的相關程序。

高雄銀行董事長自從前董事長董瑞斌轉任中山大學國際金融學院院長之後，一直懸缺多時，由高雄市政府財政局長陳勇勝兼任，如今終於確定由鄭美玲出任董事長職務。

鄭美玲是在去年12月出任中山大學國際金融管理學新成立的「國際資產管理研究所」所長，這也是蔡英文總統推動南北兩大國際金融管理學院以來，除了院長之外，在金融圈輩份最高、專業資歷最雄厚的管理高層。

鄭美玲在今年8月從一銀總座任內屆齡退休，由於從一銀基層出身的鄭美玲先後任第一金控、一銀總經理，且在她出任總座任內，一銀一直都有相當好的營運表現，金融圈一直關心她的去向。

去年十二月她出任國際金融管理學院的國際資產管理研究所所長，該研究所專攻高端理財，而鄭美玲不僅在一銀副總任內主掌財富管理部門，也擔任過一銀美國子行董事長、第一金人壽董事長，對於國際金融、理財事務非常熟悉，同時她出任總經理時，也帶領團隊拿下金管會所特許只有少數銀行拿到的財管2.0執照，對此中山大學國際金融管理學院院長董瑞斌因此老早就相中鄭美玲，並積極邀請她加入培育國際金融人才的行列。

如今她再重回銀行經營，將出任高雄銀行董事長，金融圈也看好以她在第一銀行多年的專業，應會在高雄銀行的經營實務上表現得有聲有色。