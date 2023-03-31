嘉醫社工送林男出院。（嘉義醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

6旬林姓男子倒臥在路邊，被人發現叫救護車送到衛福部嘉義醫院急診就醫，林男沒有健保卡，也無力負擔醫療費用，家屬失聯，醫院社工協助他申辦健保卡，護理師及照服員幫他洗浴，他感動道謝，還老淚縱橫說，不知多久沒洗熱水澡了。

60多歲林姓男子經常露宿街頭、公園，日前因貧血昏倒，路人發現通報，被救護車送到嘉義醫院，他因精神狀況不佳，年邁無法就業，沒有健保卡，也無法支付醫療費用，雖然他自述有兒女，卻幾乎都失聯了。

林男住院數天，醫院張姓社工人員主動協助他申請醫療費用補助，出院當天，護理長陳慧娉偕同照顧服務員阿文、阿賢幫他洗澡，清潔身體後換上乾淨的衣褲，林男感動得流下眼淚，還說「不知道多久沒有好好洗熱水澡了，謝謝大家幫他洗乾淨」，張姓社工再陪他辦理離院手續，送他出院。

嘉醫社工室主任林佳慈說，因應極高齡化世代來臨，家庭結構也在改變，醫院愈來愈常看到雙老照顧、無家屬病人或家屬住在外地，甚至親屬關係疏離等情形，醫務社工必須主動積極，連結社區資源，用專業、熱忱回應病患及家屬。

林佳慈說，4月2日社工日就是彰顯社工要發揮專長及能量，像醫院社工是長照很重要的環節，從醫院到社區、從急性醫療到長期照顧，社工將必要資訊完整提供給醫護團隊，並媒合資源，讓病人得到妥適照護。