大陸《每日經濟新聞》3月31日報導，大陸電信巨頭華為再次就關於汽車業務發出決策公告。由華為創始人任正非署名發出，再次強調「華為不造車，有效期5年。」除此之外，任正非還對華為標誌在汽車設計上的露出，提出了嚴格要求，強調不能使用「華為／HUAWEI」出現在整車宣傳和外觀上，不能使用「華為問界」「HUAWEIAITO」等。

報導稱，值得一提的是，2020年11月，任正非曾簽發文件強調「華為不造車」，並嚴厲表示「以後誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位」，並在文章底部標明，「本文從發文之日起生效，有效期為3年。」

據了解，目前，華為參與汽車業務的商業模式有三種：一是作為零組件供應商；二是Huawei Inside模式，將華為全棧智慧汽車解決方案運用到產品上；三是華為智選模式，華為在產品定義、造型設計、行銷、用戶體驗等各個環節參與更多，與車企更為深入的合作。

據報導，值得注意的是，華為智選車模式下的「問界」品牌受到了市場的關注。自2021年該品牌誕生後，陸續發布了問界M5、M7、M5 EV版三款車型。2022年，問界交付了超過7.5萬輛車，成為銷量增長最快的新能源汽車品牌。

不過，根據華為官方披露的數據，2023年1~2月，問界累計交付7980輛，相比去年同期下滑。在此背景下，華為在宣傳上進一步加強了對問界品牌的介入。

今年3月初，AITO問界的官方公眾號連同所有官方傳播頁面，都將傳播內容替換為「HUAWEI問界」，而在3月23日的華為春季旗艦新品發布會上，華為常務董事、消費者BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO餘承東也直接使用了「華為問界」這樣的表述。

而在此次公告中，任正非強調不能使用「華為問界」。華為方面對媒體表示，為了避免問界被外界錯誤地理解為「華為造車」，今天公司內部發布了《關於華為不造車的決議》，問界生態汽車商業模式、合作策略不會改變。