台灣缺蛋危機仍續延燒，農委會3月專案進口700萬顆雞蛋，並向國內加工業者調度280萬顆，總計近1000萬顆雞蛋，但是有部分民眾仍然買不到雞蛋。農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘透露，去年11月到今年2月進口的雞蛋，大概不到100萬顆，並不是因為不需要進口，而是買不到進口雞蛋。我們政府直到3月才緊急開放各國進口，變成八國聯軍救蛋荒。

林裕紘今(31日)在臉書粉專表示，很多民眾一直以為我們的雞蛋是自給自足，不需要依賴進口，過去的確是如此，但問題就在禽流感帶來的影響，造成雞隻的死亡以及生產效率的降低，為了穩定供應就需要進口雞蛋，來解決台灣的缺口，再加上部分業者有自己獨特的需求，所以從102年開始，台灣就開始進口鮮雞蛋。

林裕紘指出，過去我們都以美國為主進口雞蛋，但很無奈的，後來美國的系統也撐不起這一波禽流感，加上極端氣候，所以美國也沒有雞蛋給我們了。沒關係，我們還有日本大哥哥，所以從去年2月就以緊急專案開放日本雞蛋進口，問題在於連日本也掛了，去年11月開始，日本就沒蛋給我們。如果從去年11月到今年2月，這4個月像往常一樣每個月給900萬顆雞蛋，一共3600萬顆雞蛋進口，那台灣會缺蛋嗎？

林裕紘點出，現實是很殘酷的，去年11月到今年2月這4個月進口的雞蛋，大概不到100萬顆，2023年進口數量那麼少，並不是因為不需要進口，而是買不到進口雞蛋。這時我們政府12月就應該開放其他國家雞蛋輸入，而不是到了3月才緊急開放各國進口，變成八國聯軍救蛋荒。

林裕紘接著表示，其中泰國雞蛋，95%是以供給他們國內需求為主，僅約5%的雞蛋可以外銷，而泰國可以調配給台灣的部分，則不到總產量5%中的5%。因此就算開放，泰國一年能給台灣的雞蛋頂多2000多萬顆，根本填補不起台灣的需求。

他甚至認為，其實開放泰國雞蛋，我們的本土雞蛋業並不會因此完蛋，因雞蛋產業，全世界進步國家都是自給為主，部分出口做調控。所以不管是美國、泰國、日本的雞蛋，還是自給為主，部分外銷，這樣當國內出狀況時，把外銷的數量減少，就可以增加國內的穩定，這就是產業的韌性。

林裕紘表示，這些情況，農委會比我們都還清楚，但農委會的調控就是讓台灣缺少進口蛋的補充，讓台灣缺蛋，農委會主委陳吉仲面對自己的擺爛，選擇把一切都推給照顧小農，如果真是照顧小農，那他去年連開放給日本，都不應該開放。這也就是，為何大成董座會說，是天災也是人禍，他的體會當然比其他人更深。