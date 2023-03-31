總統蔡英文外訪過境美國成為焦點，白宮和國務院稱美台數十年來非官方關係深厚，歷屆政府對台態度維持一致，北京沒理由藉機過度反應。國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）強調，中國片面改變現狀的企圖不會迫使美方改變台灣總統過境待遇。白宮表示，目前未見中國有軍演等消息動作。

國務院原訂3月29日蔡總統抵美前，向外籍記者作相關簡報，但在簡報會40分鐘前臨時取消，延至3月30日舉行。康達未對此多加解釋，但強調美方堅信新聞自由，致力提供媒體準確的訊息。簡報會上康達重申美方立場，稱蔡總統過境符合長期以來慣例，北京沒理由對此過度反應。他表示，美方對台立場是基於《台灣關係法》、美中三公報與六項保證為指引的長期一中政策，反對片面改變現狀，也不支持台獨。

另場簡報會上，國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者，美方向中國傳達的訊息不變，也就是沒有理由將符合美方一貫政策的台灣總統過境待遇轉向。他說：「此次過境沒有改變現狀，我們仍強烈認為兩岸問題應以和平方式討論處理。」另有記者提問，蔡總統是否將會見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）以外政府官員，巴特爾回覆：「據我了解，目前沒有這樣的計畫。」

白宮新聞祕書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也在白宮新聞簡報會上表示，蔡總統任內已過境美國6次，美方的一中政策沒有改變，並也強調「中國沒有理由反應過度」。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）則說，除了口頭回應外，目前尚未看到中國對蔡總統過境的具體行動。

至於白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）是否有在蔡總統啟程前和中共中央外事委辦公室主任王毅，白宮與中國外交部同調，拒絕證實。