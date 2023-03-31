大林鎮平林國小兒童節活動，表揚健康兒童。（平林國小提供／邱顯誠嘉義傳真）

大林鎮平林國小兒童節慶祝活動，校方為小朋友送上兒童節禮物。（平林國小提供／邱顯誠嘉義傳真）

為慶祝兒童節，嘉義縣大林鎮平林國小3月31日舉辦「歡慶兒童快樂頌·兒童最大我做主」系列活動，全校師生倡議《兒童人權宣言》、表揚模範、健康兒童以及進行師生樂樂棒球對抗賽，甚至翻轉上下課時間，改為上課10分鐘、下課40分鐘，讓小朋友在今天可以盡情地奔跑、遊戲。

校長劉麗吟表示，安排由縣模範生帶領大家進行《兒童人權宣言》的倡議，主要是讓學生們重視兒童基本人權，同時勉勵要當自己時間的主人，好好把握當下，學習知足常樂。

校方表示，活動表揚模範與健康兒童，並為同學們送上兒童三大禮包：來自大林鎮公所的幸福「袋」著走背袋、家長會提供的防紫外線照射「EYE眼帽」，以及學校準備「甜蜜五告讚」杯子蛋糕，祝福孩子的現在與未來甜甜蜜蜜，每個人都健康且充滿智慧。

小朋友們則說，最驚奇的活動是「我的時間我做主」，學校轉變上下課時間，改成上課10分鐘、下課40分鐘，讓最期待的下課時間變長，今天可盡情地跟朋友遊戲，而且還能跟老師組隊打樂樂棒球，是很不一樣的體驗。

劉麗吟表示，學校以「快樂學習、兒童作主」為活動理念，平時在升學壓力下，孩子們遊戲時間都被課業、補習與才藝班填滿，所以希望藉由系列活動，讓學生擁有個快樂學習又幸福的兒童節。