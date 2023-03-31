AKIRA（左起）、温昇豪、蔡昌憲、王陽明、王彩樺、禾浩辰在實境節目《神秘五金行》中的時尚工作服曝光。（衛視中文台提供）

「國民姐夫」AKIRA首次主持的衛視中文台實境節目《神秘五金行》，並與王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲合作開五金行店，AKIRA在老婆林志玲父親的家鄉台南出外景，據悉節目組都有準備即時口譯，讓他隨時了解現場狀況，而他非常親民隨和，粉絲拍照來者不拒，喜歡台南小吃，尤其是肉包。

AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲在《神秘五金行》中，水電、油漆、木工裝修樣樣都要做，展現出刻苦耐勞的一面。原來AKIRA也曾經為了追夢打過很多工，像是搬運、油漆、咖啡店、做披薩等，為的就是在支撐生活之餘，還能一邊練舞圓夢。温昇豪聽完後深受感動說，AKIRA是個經過生活磨練的，懂得體恤的人，在他身上完全可以看到什麼是「體貼」。

外界看似從小生活優渥的王陽明，節目中首次分享其實從小就住校，11歲就獨立生活，13、14歲打工賣皮鞋，因為爸爸媽媽希望他可以透過打工，了解到賺錢有多不容易，王彩樺心疼說：「你很棒，都沒有變壞，反而更好。」王陽明忍不住笑回：「其實小時候還蠻皮啦。」

而王彩樺則透露做過咖啡廳小妹，也在酒店、舞廳、歌廳、餐廳唱歌，喜事也唱、喪事也唱」，讓AKIRA讚她：「真的是很努力，很棒。」《神秘五金行》將於5月20日起，每周六晚間8點在衛視中文台首播。