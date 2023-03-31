嘉義市1里長涉賄選遭判當選無效 市選委說話了 19:062023/03/31 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義地方法院判決黃姓里長當選無效。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年嘉義市第11屆里長選舉，有1名黃姓里長當選人涉嫌賄選，遭嘉義地檢署起訴違反選罷法，並提起當選無效之訴，嘉義地方法院判決黃姓里長當選無效，全案可上訴。 嘉義市選委會今天表示，目前該案一審判決當選無效，俟全案判決確定後才會依法辦理後續相關作業。 嘉義市垂楊路標線工程惹議 市府：數據會說話 前桃園市議員吳宗憲涉賄選 一票2100元發走路工 補宣誓才上任 竹縣議員陳德木遭宣判當選無效 #里長 #當選無效 #嘉義市 #全案 #嘉市 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉市警察巡邏系統上線 獲2023智慧城市創新應用獎肯定 17:272023/03/28 生活 新北市里長：侯的國際觀 可勝任領導人 04:102023/03/27 政治要聞 嘉市國中生大聲嗆老師影片瘋傳 校方回應了 14:312023/03/30 生活 民進黨：公帑辦課程 簡體字教材滲透新北基層 13:512023/03/30 政治 桃市官員擺拍中槍狒狒 動保里長崩潰心痛嗆一句 11:202023/03/28 生活 高雄里長涉貪 左手拿中油補助 右手收鄰長錢下場GG了 11:422023/03/29 社會 挺菜農！嘉義市公家機關揪團 認購20噸高麗菜 17:422023/03/27 生活 嘉市「有事青年行動提案競賽」開跑 招手青年團隊 16:432023/03/29 生活 指狒狒是六福村脫逃被要求刪文 里長：業者說會被罰錢 09:572023/03/30 生活 交通處長涉貪缺席議會 嘉市府：尊重司法 04:102023/03/25 地方新聞 行銷高麗菜 張麗善、黃敏惠揪團力挺 04:102023/03/28 地方新聞 垂楊路增槽化線惹議 嘉市府：事故減2成 04:102023/03/29 地方新聞 民生國中8生考取嘉中科學班 用興趣提高學習力 16:092023/03/30 生活 牙醫消失了！里長問醫師娘驚知：跑去越南做1事 18:172023/03/29 社會 嘉市聖馬醫院職災診治、復健雙認證 一條龍服務勞工 13:232023/03/29 健康 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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