去年嘉義市第11屆里長選舉，有1名黃姓里長當選人涉嫌賄選，遭嘉義地檢署起訴違反選罷法，並提起當選無效之訴，嘉義地方法院判決黃姓里長當選無效，全案可上訴。

嘉義市選委會今天表示，目前該案一審判決當選無效，俟全案判決確定後才會依法辦理後續相關作業。