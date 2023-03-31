台電拆除孫海橋舊址旁鋼便橋，並廢除引道，挖出大壕溝，遭山友抨擊「不讓人登山」。（翻攝臉書《靠北登山大小事》／楊靜茹南投傳真）

孫海橋舊址旁引道被挖出大壕溝，遭山友抨擊「不讓人登山」。（翻攝臉書《靠北登山大小事》／楊靜茹南投傳真）

台電公司強調，電塔歲修工程完成，為了不影響濁水溪水流，拆除便橋並將引道恢復原狀。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台電公司每年入冬姑水期，在丹大林道入口、濁水溪架設鋼便橋以利機具進出，進行丹大山區電塔歲修，工程完成公告29日至31日拆除鋼便橋，連引道也挖了深坑，卻遭山友抨擊：「不讓人上山，竟然直接把路掏空。」台電喊冤，歲修工程完成，為了不影響水流，拆除便橋並將引道恢復原狀。

山友在臉書《靠北登山大小事》貼文指出，台電用怪手挖出一條大壕溝，阻擋車輛進出，痛斥：「不想要人登山就明說，何必搞這種小動作！」甚至酸說：「這不是先禁國家，什麼才是先禁國家！」但也有人贊同，認為不封路，丹大山區一定淪為垃圾山。

台電台中供電區營運處指出，2004年敏督利颱風，沖毀進出丹大林道的孫海橋，此後為了維護大觀、明潭、鳳林輸電線路，每年枯水期在孫海橋舊址旁、濁水溪架設鋼便橋，方便施工車輛載運機具進出，如今工程完成，加上雨季即將來臨，為了不影響濁水溪水流，日前公告29日至31日拆除鋼便橋。

台電說，南投林管處在孫海橋旁鋪設引道，施作丹大聯外道路0至4.5K沿線坑溝整治，當初保留部分引道供台電後續工程使用，如今丹大山區電塔歲修工程完工，自然要恢復原狀，以免影響行水安全，並非挖坑阻饒山友登山。

當地居民指出，丹大林道長達50多公里，是熱門登山路徑，山友常搭箱型車或機車接駁，縮短路程，但沿途路況不好，曾有機車騎士在天馬彎附近墜落身亡，加上3月初郡大林道有接駁箱型車墜谷造成1死7傷，推測台電和林務局擔心若汽機車進入發生意外，才會挖深坑嚇阻。