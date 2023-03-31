從2007年製播至今，曾入圍金鐘獎及媒觀會推薦的客家電視《奧林P客》，是臺灣少數的兒童長青節目，出道30餘年的郎祖筠更是從第一集主持到現在的精神標竿。為了兒童節特別節目拍攝新竹內灣鐵道之旅，有懼高症的郎祖筠面臨吊橋的身心大挑戰，為了節目咬牙豁出去。

《奧林P客》是讓孩子透過闖關遊戲接觸客語，進而對客語學習產生興趣的兒童節目，製播十餘年來求新求變，設定各種遊戲主題與方式，魅力始終不墜。新一季的節目走出攝影棚來到戶外，讓主持人郎祖筠、徐淳耕分別帶領隊伍闖關，還為兒童節特別安排兩天一夜的新竹內灣鐵道之旅，讓參賽的學童有機會認識各種客家文化、美食。節目中孩子們搶著吃又香又甜的烰菜(炸菜)和滑順彈牙的米篩目，有些人更是第一次品嘗，讚不絕口！

新竹內灣好山好水，但在吊橋上的關卡對不同的人卻是兩樣感受，有懼高症的郎姐就直呼不近人情，但看著小隊員們炙熱的求勝欲，郎姊牙一咬豁出去，邁開顫抖的雙腳，在握緊小隊員的手的情況下，共同達成的任務，這份心情也感染了大家，共同展現突破自我的勇氣。

雖然節目中兩支隊伍是競爭關係，但還是能看見純真的互動，像是其中有小隊員在紮營過程中受傷，原本獲勝的小隊馬上提出願意交換住宿，讓受傷的小隊員住在比較舒適的蒙古包裡好好休息。或是剛看到動力彈跳設施時恐懼抗拒，沒想到嘗試後發現很好玩，反而拚命爭取要在設施上充當人質，原本的小懲罰居然變成了獎勵，這些真實反應都在《奧林P客》節目裡表露無遺。

為了鼓勵孩子自己說、一起玩，客家電視從三月份即以「細人仔，譟起來！」為主題，播出許多優質兒少節目，而《奧林P客》的兒童節特別節目--童玩內灣線，將於4月3日、4日下午三點播出，也可以在YouTube Hakka Kids兒少頻道觀看。