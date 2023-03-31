李心潔靠禪修找回心靈平靜。（甲上娛樂提供）

李心潔希望讓孩子常常接近大自然學習。（甲上娛樂提供）

金馬影后李心潔與藝人好友們創立的小黃花基金拍攝的「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，親自擔任全系列監製，以「愛」的視角出發，探討家庭關係和親子教育模式。片中也回顧她把繼女欣欣帶在身邊照顧，結婚後年屆40歲懷孕生下雙胞胎兒子的心路歷程，她坦言：「我才27歲就當媽了，自己也還不是很成熟，對我來說壓力非常大，除了孩子學校給的壓力外，我又是一個藝人，也有點社會壓力，前面幾年都是我在試的過程，我想很多的新手媽媽應該很明白，所以整個人的狀態跟情緒都不是很好」。

或許是因為女兒也感受到李心潔不是很快樂，便可愛又直率地問「媽媽你是不是不快樂？」這一棒讓她完全清醒了，「我一直期待那種跟孩子之間可以很真誠地讓情緒流動的相處方式，所以當我女兒這樣講的時候，我是真的聽進去了」，從那天起，李心潔就跟自己說「為了女兒，一定要正視我的內心，我要找到我的快樂」，也開始接觸了禪修，學會真正地安靜下來，找回內心的平靜，「也因此跟自己的過去有了一個和解，處理掉那些有的沒的情緒，其實是女兒拯救了我，讓我可以找到真正的快樂，然後活得更自在」。

她也很常會坐下來跟女兒深談，打開心去聊，「我感覺到她有一些情緒不安定的時候，我會用她那個年紀能懂的方式去安撫她，不會一直講道理」，孩子在青春期難免會跟父母有一些小衝突，有時候甚至會把自己鎖在房間裡，「我當然會生氣，也有罵人的時候，但後來我開始用不只一種角度去看待這件事，不會只覺得她在叛逆」，李心潔表示，想告訴所有的父母，「當孩子做出讓你頭痛的事情，其實是在求救，想讓你看見他，但你可能因為太忙，太久沒有關心了，就開始覺得沒有安全感，在做事情時選擇了錯誤的方向」，孩子犯錯時，第一時間不要先去責備，反而要更懂得理解與包容。

李心潔發現在雙胞胎兒子出生後，因為自己有段時間較疏忽對女兒的關心，女兒開始有些不好的情緒，「我便告訴她『有了弟弟並沒有不一樣』，也真的花了很多時間陪伴她，直到她心裡真的覺得踏實」，在孩子不同的年齡階段中，父母也要不斷調整、尋找彼此相處最舒服的方式。她也很開心母女倆現在無話不談，「我會很主動去找她，比如寫信或經常跟她說『我愛她、我很想她』，所以我絕對不會擔心孩子會突然出現偏差或者是長大就不理我們，孩子長大以後，讓他們去擁有自己的生活，不要不捨，離開家以後反而跟爸媽的關係會更親，因為她知道我們很愛她，就會經常想念我們」。

聊到目前在英國念書的22歲繼女欣欣，李心潔整個話匣子大開，開心分享女兒時不時都會打電話回家報備生活，甚至會存錢觀察媽媽最近想要什麼，買生日禮物李心潔，「她非常節省，是節省到有一點吝嗇的那種，她很少給自己買東西，但是她給我買東西就很捨得，有次生日她送我Jo Malone的香水，我收到禮物的時候很感動」，對於女兒的懂事更是相當欣慰，「她去英國念書都沒有跟我們拿過生活費，都自己打工，並不會因為我們家庭環境可能不錯就很奢侈」。

片中她也提到自己希望孩子們都可以跟大自然有很深的連結，「因為我小時候在這樣的環境成長，我覺得大自然給了我一個非常強大的內心力量，這個力量一直陪伴著我，讓我成為一個很容易快樂的人，我只要抬頭看看天空，或是看到一個大樹就覺得快樂了，我覺得這個精神的狀態是無價的」，所以她讓孩子們從小就一直去接觸大自然跟所有的生命，「讓他們知道這個世界上還有很多很多的生命，從接觸這些小生命到學習什麼是愛，所以我這個紀錄片為什麼是說學習愛」，李心潔分享有次在機場，兒子走一走突然蹲下來，原來是要幫一隻小甲蟲翻身，讓她看到後非常感動。

她認為「我兒子這麼有愛心，這是我最希望他成為的人，他要懂得去愛這個世界、愛地球、愛所有生命，他如果是個心中有愛的人，他在生命裡一定是個容易快樂的人，這股愛的力量會讓他可以去面對他生命所有的挫折、在黑暗中他還是會看到光」，不會期望孩子在成績方面要很好，或是一定要有特別的才能，「我只在乎他們是不是一個心裡有愛的小孩，因為我覺得愛是人的生命最大的原動力，如果他有了這個最原始的原動力，不管做什麼事情都一定有份過人的熱情，可以把每件事做好，且它不只是會自己做好，還會帶這份快樂給身邊的人」。

「孩子，你好嗎？」系列紀錄片今在台上映。