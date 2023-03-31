中鋼構31日發出重訊，公告新任總經理為黃源章，且聯鋼營造法人董事改派代表人。主要是前任總經理張修齊因另有生涯規劃，提早辦理退休。

中鋼構新任總經理黃源章，59年次，畢業於中央大學土木工程所，歷經中鋼設備處營繕工場主任、設備處副處長及處長等職務歷練外，亦曾外派至聯鋼營造公司擔任總經理職務。