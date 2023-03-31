證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條規定，辦理北極星藥業-KY（6550）、台灣精銳（4583）及汎銓（6830）等三檔個股得為融資融券之審查，均已符合相關規定，自4月6日（下周四）起得為融資融券交易，即開放信用交易。