進入4月，美國線長約價簽約旺季，船公司勢必加大力度控艙穩運價，陽明、萬海法說會都預期，今年長約價會高於現貨價，主要是看好民生消費需求隨著庫存逐漸消化，輔以中國解封帶動供應鏈逐漸活絡，預期景氣下半年有逐步回升的契機。

航商指出，歐洲線、亞洲近洋線貨量都有小幅增加，但美國線持續低迷，加上新增運力持續投入，海運業變數仍多。

根據SCFI報價，上海到歐洲每20呎櫃運價863美元，下跌21美元、週跌2.38％；到地中海每20呎櫃運價1,602美元，下跌4美元、週跌0.25％；到美西每40呎櫃運價1,148美元，下跌7美元、週跌0.61％；美東每40呎櫃運價2,010美元，下跌28美元、週跌1.37％。

南美線桑托斯航點每20呎櫃運價1,721美元，周漲299美元、漲幅21.03％；東南亞線新加坡航點每呎櫃20運價199美元，周漲5元、週漲2.58％。