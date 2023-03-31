民進黨桃園市議會黨團對桃園市長張善政執政近百日進行總檢討，包含利用超徵稅額應對社福大撒幣政策。以及抹黑前朝，還有狒狒事件中，只會作秀爭寵賺聲量。痛批張善政市府「金玉其外、敗絮其中」。呼籲張善政專心回歸市政，避免過去8年建立的桃園市民光榮感毀於一旦。

桃園市新聞處長羅楚東表示，張善政上任以來，每項政策的落實都是為以桃園市民的福祉為優先，包含國中小營養午餐免費、代理教師全年聘期、凍卵營養金補助、擴大肺癌篩檢等都是符合外界期待，民進黨團如果反對市民享有這些福利政策，請趕快清楚表態。

民進黨桃園市議會黨團副總召張肇良、林志強、幹事長彭俊豪、書記長鄭淑方、陳治文、游吾和、楊家俍、黃家齊、陳雅倫、黃瓊慧、黃崇真、李宗豪、許家睿、魏筠、王珮毓，針對張善政市府執政近百日進行總檢討。

包含桃園市議會第3屆第1次開議，當民進黨議員質詢有關政見未來財政，張善政、局處長一律口徑都是由超徵稅額50億元支付，但桃園並非年年都有超徵稅額可使用。另張善政上任以來，市政運作顯然失靈，疑似喝紅酒開車、抿兩口事件，敗壞市府形象。還有國手摔進下水道工程工作井身亡，至今市府態度冷血、切割，將責任推給廠商，家屬求償無門。

此外市府大張旗鼓組成「公共工程體檢委員會」更是荒謬至極，由李鴻源領軍「鴻衛兵」領著由公帑支應的出席費，代替張善政抹黑前朝。以及桃園神社爭議，抓到狒狒竟是先自拍，以及殺死狒狒等，更是毀壞桃園形象。

民進黨團要求張善政市長，專心回歸市政，少做秀、多做事，避免過去八年建立的桃園市民光榮感毀於一旦。

羅楚東說，民進黨團召開記者會，惡意扭曲桃園市府過去3個多月的努力，但對於監察院對前朝提出多項糾正，曾經在朝的民進黨團可曾為了過去監督不力道歉過？且過去幾年，桃園市多項公共工程出現匪夷所思的缺失，一再阻撓公共工程體檢，實在愧對市民。