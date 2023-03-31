你有喝過這家店的咖啡嗎？連鎖咖啡店Flash coffee「閃電咖啡」登台不到2年快速展店，許多捷運站都設有門市，未料今（31）日突然宣布停業消息，讓許多民眾感到錯愕，還有人猜測，「會不會是愚人節的玩笑？」

閃電咖啡無預警停電，讓許多上班族感到錯愕，甚至有人猜是愚人節玩笑。（圖／翻攝自閃電咖啡FB）

來自新加坡的Flash coffee「閃電咖啡」自2021年8月進軍台灣，短時間內快速展店，在許多捷運站都有分店進駐，是許多上班族、通勤族買咖啡必去的地方之一。讓人意外的是，不到兩年的時間，今日無預警在臉書粉專發文宣告，「即日起結束營業」。

對此，有粉絲錯愕留言，「認真？」、「竟然QQ」、「APP可以刪了」、「天啊，真的假的」、「捨不得…永吉店員工」，甚至還有人猜測，會不會是愚人節的宣傳手法之一，不過也有回應，「真的啦，APP都找不到分店了」。

「閃電咖啡」主打創新科技與金融背景，推廣APP訂購、到店取餐的服務，在新加坡、泰國、印尼等地有近百家門市，台灣首家門市坐落於商辦密集的行天宮商圈，第二家店則是信義區永吉店，希望能搶占高度發展潛力的上班族商圈，業者初期還曾喊出「每周要開5間店」的願景，且全採直營模式，不開放加盟，如今不到兩年退出台灣市場，讓許多消費者震驚。