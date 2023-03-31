內湖分局4月1日上午6時至12時，將實施匝道高乘載管制。

清明連假將從4月1日放到4月5日止，北市警內湖分局自4月1日上午6時至12時，配合國道高速公路局交通管制措施，將在「國道一號內湖交流道（成功路2段南下匝道口）」、「堤頂交流道（堤頂大道南下匝道口、舊宗路2段南下匝道口）」實施匝道高乘載管制，管制時段內除下列車輛開放通行，其餘車輛一律禁止進入：

(一)乘載3人（含駕駛及小孩，含3人）以上之小客車。

(二)大客車、計程車（含空車、多元化計程車）。

(三)救護車輛（救護車、拖救車、工程車、消防車等）。

(四)搭載持有身心障礙手冊人士（含駕駛、乘客）之小客車。

(五)台灣中油及台塑石化公司油品之制式油罐車輛。

(六)郵局郵務車（車身標註中華郵政字樣）。

(七)地方政府所屬之垃圾車（僅限車身噴繪有地方政府字樣）。

(八)搭載持有記者證者（含駕駛及乘客）之新聞採訪車輛。

(九)貼有「高速公路高乘載管制」通行證之車輛(印製車號與車輛須相符)。

(十)警備車。

(十一)乘載孕婦之小型車(同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明)。

內湖分局提醒駕駛人遵守交通管制措施，另可透過警廣或高速公路1968 APP掌握即時路況，適時彈性調整行程與規劃行車動線以避開壅塞，或改搭公共運輸、改走替代道路，以提升行車效率。