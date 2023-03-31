一分錢一分貨！有網友在網上抱怨，因社區大樓有住戶家要裝潢，然而，大樓電梯的包覆工程卻被裝潢廠商貼的「醜還鬆鬆垮垮，一直掉下來」，甚至鬧到幹事、主委、鄰長也都來規勸改善，但對方仍置之不理，讓她感嘆「找廠商時千萬要三思啊！」，後來屋主只好自己重貼；對此，網友則認為「預算等於品質，誰對誰錯呢？」、「有貼就好的概念」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，她提到社區大樓有住戶家中要裝潢，她看到裝潢廠商包覆社區電梯後的狀況超級傻眼，怒嗆「，簡單的電梯包覆竟然連膠帶也貼不好，不但醜還鬆鬆垮垮的一直掉下來，這種裝修品質真的是...」，她還表示該裝潢工人經常和社區的住戶吵架，甚至還想對警衛動手，鬧得總幹事、主委、鄰長也都來規勸改善，但這間裝潢的廠商依舊置之不理，她不禁感嘆「找廠商時千萬要三思啊！」；原PO上傳1張屋主後來自己重貼梯廳的照片。

1處社區大樓因某間住戶在重新裝潢房子，然而，有位住戶看見梯廳的保護工程，不禁嗆罵「醜還鬆垮垮」，後來該屋主也重新自己貼。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「有貼就好的概念」、「預算等於品質，誰對誰錯呢？」、「還是比不包的好」、「一分錢一分貨吧」、「貼保護板的膠帶不能拉，會伸縮....，都會黏不住」、「我第一次看過這樣貼膠帶的」、「捨得花錢保護的話，保證給你貼的漂漂亮亮」、「要漂亮不找木工用，要省錢又要叫拆除的保護，拆除專長是破壞，是要他們多細工」。