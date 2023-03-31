▲謝國樑（左）指出，他想在國門廣場、港邊設立室外兒童樂園和咖啡座，為基隆創造更多經濟效益。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲謝國樑傾聽未來學社社員的想法。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

探討人類、經濟、文化、科技與社會未來發展的「陽明山未來學社」，31日由現任理事長、前交通部長葉匡時與學社成員拜會市府，共同分享參與國內外城市治理經驗，雙方暢談基隆城市發展未來願景。謝國樑表示，市府目前在規劃七堵火車站、國門廣場等地的經營，除了創造更大的經濟效益，也能帶來更多基隆在地就業機會。

基市府表示，拜會市府的「陽明山未來學社」旨在探討人類、經濟、文化、科技與社會各面向的「未來學」，學社社員來自各領域，是一個希望能匯集更多種人智慧的開放性行動平台。

謝國樑由綜發處處長林麗蟬陪同，於貴賓接待室接見一行人。學社成員各自就「影視與廣告行銷」、「大數據分析」、「電子商務」、「智慧交通」、「綠能運具」等專業領域，分享曾參與過的國內外城市治理經驗。

謝國樑說，他非常想替基隆創造更多在地就業機會，市府目前正在整理有亮點的空間，規劃在七堵火車站正對面，緊鄰陽明海運將近五千坪的土地，運用TOD模式來打造就業機會。同時思考結合航運業者，打造智慧物流供應鏈，並訂定容積移轉要點，增加更高經濟收益。

謝國樑提及，市府規畫在國門廣場、緊鄰港邊設置室外兒童樂園及咖啡座創造商機，並透過商業化讓表演藝術中心之展覽更有可看性。他同時思考透過代客泊車的數據分析，找出消費客群進行精準行銷；另郵輪已經復航，依船期預報今年約有72航次來到基隆，希望可把遊客多留在基隆消費；而基隆有不同時代的景點回憶，希望以和平為訴求，串聯行銷地方文化景點。

謝國樑強調，無論是觀光旅遊、智慧科技產業都歡迎進駐基隆，可透過搭構平台串聯消費機制，提升競爭力，吸引高消費客群到來，並可創造更多在地就業機會。