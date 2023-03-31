為因應清明連假車潮，烏日警分局31日指出，民眾進出高鐵以台74線高鐵匝道口為主，呼籲各路民眾可由環河路、中山路等接入高鐵，避免壅塞車潮；太平警分局表示，每日8至12時、14至20時將針對台74線中山路、東平路、樂業路匝道及太平各公墓等道路加強交通疏導及違規取締。

烏日警分局指出，民眾進出高鐵台中站以台74線高鐵匝道口為主，若發生台74線東西行向壅塞回堵，將連動造成高鐵台中站區周邊道路壅塞，建議南投民眾可由中投公路下烏日區環河路接高鐵路一段、彰化民眾可由王田交流道接烏日區中山路、市區民眾則可由建國路、學田路、中山路等平面道路進出高鐵站區，另也可以多利用台鐵、公車、計程車等大眾運輸工具。

烏日警分局也與高鐵公司實施接送客分流措施，其中2樓為送客專用， 1樓則為載客專用，採「人等車」，禁止車輛臨停等候旅客，目前2樓層皆建置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機全天候自動偵測違規事件，呼籲民眾注意；至於提前抵達高鐵站區的車輛可暫停高鐵特約停車場（嘟嘟房）30分鐘以內免費，等親友到達載客區時再前往接客，切勿在周邊道路臨停。

太平警分局表示，即日起至4月5日，每日8至12時、14至20時將針對台74線中山路、東平路、樂業路匝道及太平第一公墓、七星山公墓、第一花園公墓等易壅塞道路加強交通疏導及違規取締。

另，太平地區頭汴坑酒桶山風景區是民眾連假出遊踏青的好去處，目前也正值枇杷節活動期間，太平分局均已規畫警力執行定點、機動交通疏導，並加強山區長龍路一段至四段沿線改裝（噪音）車輛及惡性交通違規之稽查取締，以維護山區安寧秩序及居民生活品質。

太平警分局分局長蔡慶星表示，清明連假期間，建議民眾外出前可利用「台中交通網APP」查詢道路交通狀況，行車時收聽警察廣播電台掌握最新資訊，避開人（車）潮。