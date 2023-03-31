霧峰國小歡慶兒童節，31日舉辦兒童節系列活動，將學校改造成為「一日新樂園」。（霧峰國小提供／潘虹恩台中傳真）

霧峰國小歡慶兒童節，31日舉辦兒童節系列活動，孩子在才藝展能舞台上自信演出。（霧峰國小提供／潘虹恩台中傳真）

霧峰國小歡慶兒童節，31日舉辦兒童節活動，孩子親手畫的祝福卡片將委請慈濟基金會志工帶往國外，希望將愛心傳達到世界另一端。（霧峰國小提供／潘虹恩台中傳真）

霧峰國小歡慶兒童節，特別規畫以「愛與祝福」為出發點的系列活動，引導孩子們知足惜福，並關心近期深受地震災害及戰爭迫害的土耳其、烏克蘭小朋友，31日舉辦兒童節活動結合土耳其、烏克蘭愛心捐款，並致贈祝福卡片，希望將愛心傳達到世界的另一端。

今年兒童節活動除表揚模範兒童、健康兒童外，霧峰國小特別規畫5大創意主題活動，包括才藝展能舞台、翻轉上下課時間，打造教室成為數位電影院、泡泡遊戲時間等活動，將學校改造成為「一日新樂園」，其中「大聲說幸福」環節相當有意義。

霧峰國小校長葉聰信說明，「大聲說幸福」由老師們利用晨光時間讓孩子觀看土耳其地震父女重逢、烏俄戰爭家人被迫分離、BBC阿富汗童工等影片，透過討論讓孩子了解身處的幸福中，並寫下對於土耳其、烏克蘭小朋友祝福加油之語，未來將委請慈濟基金會志工帶往國外，由當地志工協助翻譯，把祝福送到當地。另外，學校也和慈濟基金會合作辦理愛心捐款，鼓勵孩子透過付出學會「施比受更有福」。

葉聰信指出，學校很重視時事議題、付出和關懷，今年把愛跟傳遞的意涵結合兒童節活動，讓孩子們從影片省思，並讓他們了解地球上還有更需要大家一起關注、關心的小朋友和人民，「孩子們看完影片後都覺得身處在台灣很幸福，雖然他們深處在不幸的環境，但我們可以透過文字、圖畫方式鼓勵他們」。

霧峰國小家長會長施依涵表示，學校對於兒童節的活動規畫令人驚艷，特別是在關心全球重大事件議題上，教導孩子珍惜幸福，關懷他人，並轉化為實際行動將愛心遠播，令人十分感動且深覺有意義；家長會全力支援兒童節的系列活動，並致贈每個小朋友實用環保提物袋，祝福每個學生兒童節快樂。