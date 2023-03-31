韓星張佑赫以男子天團H.O.T出道，憑藉俊俏外型跟過人舞藝，即使後來2001年團體解散，人氣依舊不墜，此外，他也投資房地產有成，2019年南韓Mnet節目《TMI News》公開偶像歌手投資房地產的收益排行榜，他以82億韓元(1.92億新台幣)排在第一位，沒想到張佑赫卻在股票方面慘賠，最近上電台節目重提此事，還曝光股票帳戶的超慘近況。

張佑赫前年在節目提過在股市總共投資了9000萬韓元(約210萬新台幣)，未料後來幾支股票退市(股票從證券交易所被除名)後，僅剩的一支股票市值更剩90萬韓元(約2萬新台幣)，等於整整賠了100倍，今(31日)他為了宣傳新歌，登上同一節目，主持人金泰均向他問起投資狀況，張佑赫坦言對股市很無力，近來鮮少留意股市狀況，語氣相當無奈。

聽完張佑赫的現況，主持人金泰均替他很可惜：「省到連一張濕紙巾都會洗過再用的人，損失這麼慘烈呀」，張佑赫對此的反應超幽默：「就是把紙巾錢省去買股票的」，說完後，兩人哄堂大笑。

事實上，除了發表音樂作品，2012年張佑赫也開設經紀公司WH CREATIVE，未料去年被爆出對旗下練習生巴頭、賞耳光等，還要求員工做職責範圍以外的事，甚至當辦公室發生水災時，要求員工向房東說謊有打開排水機器等，行徑相當誇張，不過對此張佑赫在官咖喊冤否認，並向2名前員工控告妨礙名譽及妨礙業務。