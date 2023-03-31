今年水舞秀將水、山、火、人、空5種舞展演盡收眼底；開場由起源劇團帶來火舞演出。（徐沛琪攝）

今年水舞秀將水、山、火、人、空5種舞展演盡收眼底；開場由起源劇團帶來火舞演出。（徐沛琪攝）

新北市長侯友宜晚間到場為碧潭水舞秀揭開序幕。（徐沛琪攝）

引頸期待的2023碧潭水舞秀昨日動感登場，新北市市長侯友宜晚間到場為城市揭開春夏序幕，水舞秀連續59天不間斷，將一路展演至5月28日止。今年請來國際級團隊精心策劃，以雷射光雕勾勒出和美山的山形，與緊鄰的新店溪水舞互動，將水、山、火、人、空5種舞展演盡收眼底，歡迎民眾前來體驗此趟結合視覺、聽覺、味覺的初春饗宴。

水舞表演每晚共6場，自晚間6時30分至8點30分，每半小時演出1次，將有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出，而晚間8時45分將是最後一場表演；侯友宜看到現場人潮蜂擁而至，致詞時興奮表示，碧潭水舞今年邁入第7個年頭，今年用高科技讓水舞、山舞相互交織，活絡新北市的觀光經濟，同時也展現我們的創造力和生命力，鼓勵同在這裡打拼的市民朋友。

今年碧潭水舞光影秀由國際級新加坡團隊精心策畫，首次運用碧潭的自然環境，透過雷射光雕勾勒出和美山的山形，配合歌曲串聯，讓民眾感受山舞和水舞間的互動；以雷射作為畫筆、山壁作為畫布，依傍著和美山上展現各種圖案，新店溪水舞在一旁隨之起舞，提供嶄新的視覺饗宴。

表演以翱翔噴泉裝置展現振翅飛翔的「水舞」為主軸，結合和美山雷射投影，呈現山勢蜿蜒線條之美的「山舞」以及真人表演又目不轉睛的「火舞」以及「人舞」，在水舞展演期間也安排了炫麗動人的「空舞」煙火，5種舞展演也象徵新北市更精彩、耀眼的未來。

新北市觀光旅遊局局長楊宗珉補充，欣賞水舞之餘，3月31日至4月3日在旁邊的DCC碧潭廣場還有各相關單位辦理的活動，包括野餐派對、音樂表演以及農夫市集；另外，也可至附近的烏來山區泡溫泉、體驗原民文化，規劃個充實的新店烏來一日遊。