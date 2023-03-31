第二屆台中市民野餐日將在5月7日登場，4月10日上午10時開放報名，今年第二屆擴大辦理，除中央公園外，市府各局處通力合作，新增豐原區葫蘆墩公園、清水區鰲峰山公園、太平區坪林森林公園共4地同時舉辦野餐日活動，3月31日市府舉行記者會，代言人宥勝也現身分享野餐攻略。

副市長王育敏說，今年野餐日的主題是「親愛的人」，鼓勵大家5月7日一同走出戶外野餐，今年除中央公園之外，豐原葫蘆墩公園、清水鰲峰山公園、太平坪林森林公園都各有不同的主題特色，現場將有音樂表演、毛小孩專區等，若2人一起報名還有機會獲得限量野餐墊。

台中市民野餐日代言人宥勝也現身分享野餐必帶的東西，宥勝表示，對他來說野餐已與平日生活結合，如疊裝碗、可掛包的組裝餐具、電風扇及全植物性的防蚊液，還有訓練小朋友手眼協調的跳繩及沙包等。很高興市府願意辦這樣的活動，共享更多親子時光，歡迎大家一起參加今年的台中市民野餐日

建設局長陳大田表示，2023「台中市民野餐日」除延續去年中央公園場地外，特別感謝環保局規畫清水區鰲峰山公園、農業局規畫太平區坪林森林公園及觀旅局規畫豐原區葫蘆墩公園，藉由市府各局處通力合作，帶給市民最方便、最有特色的市民野餐日。

建設局指出，4個活動場地除了維持去年深獲好評的行動圖書車、街頭藝人音樂表演區等，也都規畫有毛小孩野餐區、寵物健診區，今年野餐日也延續去年低碳、永續、環保的精神辦理。

建設局說明，「台中市民野餐日」將自4月10日上午10點開始開放報名登記贈送限量野餐墊（需2人一組報名，可獲得1個野餐墊），其中中央公園有1500組；豐原葫蘆墩公園、清水鰲峰山公園、太平坪林森林公園各600組，送完為止。