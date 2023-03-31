故宮博物院舉辦《文物檢測與修復在故宮》特展，吸引許多對故宮文物例行的檢測、維護與修復工作有興趣的民眾前來觀展。（杜宜諳攝）

故宮博物院舉辦《文物檢測與修復在故宮》特展，此次特展規畫了文物科技檢測單元，以X光影像探究象牙球、轉心瓶內部結構與製作技法等，現場也將清代的《鐶雕象牙雲龍紋套球》23層CT影像製成互動設施，讓民眾能細細觀賞。（杜宜諳攝）

故宮博物院舉辦《文物檢測與修復在故宮》特展，吸引許多對故宮文物修復工作有興趣的民眾前來觀展，現場也展示文物修復前破碎照片及修復後的實體樣貌。（杜宜諳攝）

故宮博物院舉辦《文物檢測與修復在故宮》特展，而《嬌黃釉綠彩雙龍小碗》等三件被打破的故宮典藏清瓷除了是在台的首次公開展示外，也是故宮對外宣告「向修復邁出第一步」。（杜宜諳攝）

故宮博物院舉辦《文物檢測與修復在故宮》特展，而《青花花卉盤》等三件被打破的故宮典藏清瓷除了是在台的首次公開展示外，也是故宮對外宣告「向修復邁出第一步」。（杜宜諳攝）

故宮博物院以《文物檢測與修復在故宮》特展讓被打破的故宮典藏清瓷再一次在民眾面前亮相，除了是三件文物在台的首次公開展示外，也是故宮對外宣告「向修復邁出第一步」，藉此展向民眾展示故宮平日對文物例行的檢測、維護與修復。

針對《嬌黃釉綠彩雙龍小碗》、《暗龍白裏小黃瓷碗》、《青花花卉盤》3件破損清瓷的修復，由於3件瓷器均是高溫燒結，破片斷口邊緣光滑平整，因此採用高強度的環氧樹脂為為黏著劑，且此次展示的修復成果是以審美價值的角度出發，有別於保留歷史痕跡的作法，經黏合、填補、上色後，基本上在展示時一般人憑肉眼需非常仔細由不同角度、光線下反覆檢視才有可能看出痕跡。

除了3件修復的清瓷外，此次也展出了兩件由副研究員洪順興修復的絹本畫，有《宋學松年 十八學士圖》及《交趾果然圖》，洪順興表示，修復師進行修復的原則，在於用最小干預的方法與可逆性的材料，而以書畫修復而言，最終要達到「厚薄均調，潤潔平穩」的審美境界。

而除了修復，此次特展也規畫了文物科技檢測單元，以X光影像探究象牙球、轉心瓶內部結構與製作技法等，揭露隱藏於文物內部的秘密，除了藉此展向民眾展示故宮平日對文物例行的檢測、維護與修復專業及方式外，也讓社會大眾了解故宮這幾年來的努力。