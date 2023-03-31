位於新店區的DCC square碧潭廣場今年搭上碧潭水舞秀的活動，連假期間推出「這髦有意思」野餐派對，募集各式攤商堪比「網紅級」風格，要打造媲美新北耶誕城的祭典般盛況；新北市長侯友宜今（31）日晚間為表演揭幕後，前往廣場訪查招商案的經營成果，給予業者祝福與勉勵。

本次配合觀旅局籌辦的水舞活動，與市府合作推出「網紅級」、「露營風格」的特色野餐派對市集，市府更與展拓公司合作募集各式特色攤商，包含經發局新北嚴選阿添師周大心美食王、群眾募資人氣商品尚唐坊巧克力、市場處推薦商家沐爵曲奇餅及新北觀光工廠聯合攤位，連國際級旅館希爾頓也特別響應，保證讓遊客吃喝玩樂一次滿足。

DCC square自2020年底營運以來，成為當地餐飲休閒中心，說到其特別的招商過程，昔日空間曾閒置多年，引發治安、環境不佳等問題，也讓住戶對招商作業抱有疑慮。

歷經市府鍥而不捨的努力，利用假日參加1千人區分所有權人大會爭取支持，才終於由展拓公司投資約5.9億元興建複合式商場，引進特色餐廳、百貨專櫃品牌、特色攝影棚等設施。