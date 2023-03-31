屏東二大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，4月份起連續二週接棒登場，4月1日至3日台灣祭在墾丁大灣遊憩區重磅搖滾，4月7日至9日三大日音樂節在屏東市縣立體育館前草地熱力開唱，一南一北音樂盛事帶來超猛音浪，將從國境之南席捲全台！

「台灣祭」與「屏東三大日音樂節」二大音樂品牌各有特色；「台灣祭」延續之前恆春半島獨立音樂的精神，連續三年在墾丁大灣舉辦，三天熱唱吸引超過數十萬的遊客與樂迷朝聖。屏東縣政府表示，台灣祭和以往四月音樂季不同的是，縣府打造一個健康清新的音樂環境，在碧海藍天下盡情嗨歌、享受音樂。目前演出名單出爐，包括deca joins、黃明志、玖壹壹、麋先生、董事長樂團及DJ羅百吉等金曲金音獎得主，目前墾丁地區訂房已經爆滿，恆春鎮、車城鄉，都一房難求。

屏東二大音樂盛會「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，4月份起連續二週在屏東一南一北舉行。（屏東縣政府提供）

台灣祭於4月1日至3日登場，除了知名藝人，最特別的是扶植音樂創作人，今年徵選吸引近300組樂團報名，其中有來自德國、菲律賓、越南、日本以及香港等國家，最後選拔出海內外45組樂團將在現場演出。另舉辦「南方大唱」全國原創音樂大獎賽，有近200組樂團參賽，最後進入前10強的樂團也將在4月3日進行決賽。

屏東縣政府表示，去年台灣祭因受疫情影響，活動最終日不得不取消，當時許多樂迷大感遺憾，今年為了滿足大家的期待特別提升規模，從原本三個舞台增加至五個舞台，演出陣容也一口氣突破百組，保證讓樂團唱的過癮、樂迷聽的過癮。此外，台灣祭加碼躲避球賽、足球賽及蚊子電影院等活動，提供樂迷更多樂趣。今年也再度與「Mini市集」合作，有古物販售、編髮、編織、手染、餐車及輕食等超過50個攤位，好玩又熱鬧。

屏東二大音樂盛會「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，4月份起連續二週在屏東一南一北舉行。（屏東縣政府提供）

屏東三大日音樂節則接續4月7日至9日在屏東市縣立體育館草地開唱。屏東縣政府指出，三大日音樂節和台灣祭一樣都是連唱三天，不一樣的是走流行經典，且三天音樂主題都不同，不論懷舊、搖滾、文青，不論什麼年齡世代都能找到共鳴，可以看到銀髮熟齡樂迷來追憶青春，也有年青家長帶著幼兒一起來，非常適合全家同樂。

今年三大日音樂節第一天邀請回憶殺女神詹雯婷、平民天后徐懷鈺、郭靜、蕭閎仁；第二天有金曲歌后蔡健雅、蕭秉治、FEniX、Karencici、法蘭；第三天則有三金歌王盧廣仲、陳芳語、宇宙人、理想混蛋，都是深受樂迷引頸期盼的超強卡司。

三大日每天從下午3點到晚上10點規劃了「春天市集」，有古著老物、原創設計、職人手作、風格選品及各式美食佳餚，現場還有限量活動專屬好禮，供民眾免費索取。

而因應三大日音樂節活動人潮，4月8日、9日第二、三天將會在仁愛路上搭設400吋大螢幕進行轉播，因此4月7日晚上10點起至4月10日清晨4點，屏東市仁愛路(勝利東路至公園路段)將進行封路，以利相關硬體搭設及拆卸，請民眾注意繞道行駛。

屏東二大音樂盛會「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，4月份起連續二週在屏東一南一北舉行。（屏東縣政府提供）

更多活動詳情請至「2023台灣祭」、「屏東三大日音樂節」活動官方網站及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。