與俄羅斯接壤的芬蘭及其鄰國瑞典在俄軍入侵烏克蘭後，同時申請加入以美國為首的防禦聯盟「北大西洋公約組織」（NATO）。3月30日，芬蘭的申請案終於獲得土耳其批准，為芬蘭成為北約第31個成員國掃除最後障礙。北約秘書長史托騰柏格對土耳其批准芬蘭「入約」表示歡迎。他說：「芬蘭將在未來幾天正式加入我們的聯盟。」

土耳其國會30日以276票贊成、0票反對的投票結果，批准芬蘭加入北約的申請。至此，北約30個成員國國會均已批准芬蘭加入北約。隨後，土耳其總統艾爾多安將簽字正式同意芬蘭加入北約。

本月稍早，艾爾多安在安卡拉與到訪的芬蘭總統尼尼斯托舉行會晤後表示，芬蘭滿足了土方就自身安全關切提出的要求，土耳其決定開始推進批准芬蘭入約的相關程序。艾爾多安同時表示，他要求瑞典向土耳其引渡120名「恐怖分子」，但瑞典一直沒能做到，這是土耳其無法推進批准瑞典加入北約的原因。

北約秘書長史托騰柏格3月31日發推文，就芬蘭加入北約申請獲得批准這一「歷史性時刻」，向芬蘭總統尼尼斯托表示祝賀。「我期待在未來幾天看到北約總部大樓升起芬蘭國旗。讓我們一起變得更強大，更安全。」

史托騰柏格在另一聲明中說：「芬蘭擁有精幹的部隊、先進的能力和強大的民主制度。因此芬蘭將為我們的聯盟帶來很多。」北約外交部長會議下周將在比利時布魯塞爾舉行，預計屆時將正式確認芬蘭的北約成員國身分。

美國亦對土耳其國會批准芬蘭加入北約的決定表示歡迎，並呼籲土國盡快批准瑞典加入北約。史托騰柏格也表明：「迅速完成瑞典的批准程序，符合每個人的利益。我也期待著歡迎瑞典儘快成為北約大家庭的正式成員。」

俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄長期奉行的軍事中立政策，於2022年5月申請加入北約。同年7月，北約30個成員國的代表簽署芬蘭和瑞典加入條約的議定書。按照規程，北約必須在30個成員國「一致同意」前提下才能吸納新成員。

3月27日，匈牙利國會投票批准了芬蘭加入北約的申請。但匈牙利政府發言人科瓦奇29日說，匈牙利暫時擱置批准瑞典加入北約申請的程序。他表示，瑞典多年來對匈牙利持「敵對態度」，「一再熱衷於在外交層面批判匈牙利，利用他們的政治影響力損害匈牙利的利益」。對於瑞典，匈牙利存在相當程度的不滿，在批准該國加入北約前，需要先化解這些不滿。