VERA首張專輯《Venus ERA》今（31日）正式實體發行，繼去年底推出新作品至今，相隔3個多月終於等到實體的歌迷及VERA對此皆感到相當興奮，而新歌〈VERA〉MV也於今日上線，此次拍攝大陣仗的請到群眾臨演飾演「荒蠻戰士」，更出動越野車、空拍機，讓藍弟驚呼：「何等榮幸才可以有這樣的待遇。」

這次外景場地遼闊，上廁所對VERA來說也是艱辛的難題，Nelson笑說：「廁所真的超遠，至少要集合至少3個人才能出發！」蔡朕則分享自己因為不小心一次喝了4杯紅茶，到最後邊拍邊忍住尿意到差點哭出來。

VERA正式出道已過3個月，提到心境變化，學文率先分享道：「我變得越來越要求效率跟責任心，開始會對每件事、對喜歡自己的人負責。」孟維則表示：「還有太多需要我學習的地方，所以一直不斷讓自己進步這應該是我目前的心境。」巴比說目標是不斷進步：「畢竟活在舞台上的人千千萬萬個，要從中讓別人喜歡上你的現場演出，很需要花時間研究練習！」

而《Venus ERA》實體專輯正式發行日，正好是成員Nelson生日，他許下願望希望能收到更多戲劇或廣告、代言的邀約，期望VERA能被更多人認識，進而走向國際。