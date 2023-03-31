琉球籍漁船「新發財1號」31日下午4點50分向東港漁業電台通報捕獲今年屏東第一隻黑鮪魚，目前正火速返港中，預計4月1日愚人節清晨4點多抵達東港，並於上午10點驗明正身，若確定為「第一鮪」，將創下最早返港紀錄，以及排名第3早捕獲的漁船。

東港區漁會指出，「新」漁船（CT2-3499）船長洪明全在今天下午4點50分通報東港漁業電台，說他下午3點多在恆春西南方海域北緯 21度50分、東經120度00分的位置，捕獲1尾公黑鮪，目視估約180公斤，將於明天清晨4至5點返抵東港。

為此，東港區漁會也排訂明天上午10點驗明正身，確認是否為今年黑鮪魚季的「第一鮪」。漁會總幹事鄭鈺宸表示，若驗明正身沒問題，這便與原先預估月光暝滿月清明節的前後差不多，又是提早報到。

鄭鈺宸說，由於這回「新」漁船捕獲海域很近，在歷年屏東第一鮪（2002年起迄今）的紀錄中，將創下最早返港紀錄，排名第3早捕獲，前2名為2003年的3月23日、以及2021年3月28日，其餘都在4月中旬左右，最晚捕獲紀錄在2011年4月28日。

她補充道，近3年的第一鮪都是在台灣西南部海域捕獲，但今年有別以往不再由CT3或CT4噸位的漁船捕獲，「新」是CT2較小噸位的漁船，這樣以小搏大的漁船，在歷屆第一鮪紀錄上是第4艘。

漁會表示，洪明全現年61歲，琉球人，討海經歷30至40年，他是首次捕到屏東第一鮪，此次出港原本是打算抓鮪旗魚，沒想到出海3至4天就無意間中了頭獎，若驗魚合格，洪除奪下第一鮪寶座外，也是第16位捕獲第一鮪的琉球籍船長。