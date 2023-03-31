基隆「基隆護海公投」31日由基隆市長謝國樑親自召開記者會宣布，「基隆護海公投」補正的補充說明審查通過，謝並批內政部之函釋有不當限縮地方自治權限之虞。然中選會駁斥，內政部已認定該案非屬地方自治事項，因此該案不得再提出，基市府已明顯違法。對此公投領銜人王醒之痛批，中央政府一再變更標準，自相矛盾，就是為了阻擋地方公投，擺明是「假自治，真集權」

王醒之接受本報訪問表示，其認為中選會主張的法律見解有問題，因為本案是基隆市自辦的「地方性公投」，也是根據「基隆市公民投票自治條例」來進行，身為辦理「全國性公投」的主管機關中選會，在此時發表基隆市違法的言論，不知是何居心？

王醒之痛批，如果中央真的這麼想剝奪基隆市的地方自治權限，想要更中央集權，就請直接明說，不要繼續「假自治」，實際上「真集權」，破壞憲法與地方制度法的地方自治精神。

推行護海公投的「守護外木山行動小組」，針對中選會聲明如下：

1. 基隆市公民投票自治條例第 8 條第 3 項是針對經「行政院」認定不符合地方自治事項者應予駁回，而本案僅經「內政部」認定不符合地方自治事項，認定 之組織及程序均有重大瑕疵。中選會新聞稿之前提不存在，基隆市政府自得允 許進入第二階段地方性公投程序。

2. 提案人提出補正的主文為：「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠(含其附 屬設施第四天然氣接收站)於「基隆市水產動植物保育區」填海造地？」依漁 業法第 44 條、第 45 條，保育區的管理應由地方政府負責，顯屬地方自治事 項。況台電於 109 年曾發文請求基隆市政府同意於保育區填海造地，而基隆市 政府既能回文同意，基隆市民自有權提出公投，要求市府拒絕。

3. 中選會打壓地方公投，要求只能進行全國性公投，對於基隆人非常不公平， 依公民投票法計算，全國性公投連署人數需要 29 萬 7383 人，幾乎相當於基隆市選舉權總人數 30 萬 7913 人！基隆市民要決定自己的保育區是否被填海造地，竟需全員出動、奮力抵抗。

4. 中選會今年 2 月 2 日才剛聲稱：「內政部既無准駁地方性公投之權，內政部自無沒收地方性公投之可能。」現在卻以內政部的認定為由，介入打壓基隆地方公投，明顯自我矛盾，請中選會不要恣意擴權、限縮地方自治權利。

5. 呼籲基隆市長謝國樑信守承諾，不畏中選會打壓，讓基隆人走自己的路，讓 基隆人的意志透過公投展現。

6. 目前「基隆護海公投」仍在等待第二階段連署起跑的機會，「守護外木山行 動小組」徵求全市 500 個「實體連署點」跟「連署志工」，呼籲關心基隆海洋生態及港市發展的民眾加入。

基隆市謝國樑四接護海公投王醒之內政部