馬英九刻正在大陸訪問，而今日傳出，馬英九可能在暑假率團訪問美國，期盼能達到平衡既重視兩岸關係，又重視對美關係之舉。知情人士認為，可能幫國民黨日後的候選人做一定程度的鋪墊。
國民黨立委陳以信今（31）日接受《中天新聞》訪問時披露，前總統馬英九在今年暑假期間，可能會率領青年團隊到美國訪問，能夠達到既重視兩岸關係，又重視對美關係的平衡之舉。
國民黨智庫資深顧問趙春山表示，他和馬談過，2024選舉對兩岸關係非常非常重要，所以馬英九總是希望盡一點自己的一份力量。
「更重要一點」，趙春山認為，馬英九要跟美國說明一下，強調「和陸」，但並沒有說「和陸」就要「抗美」，美國很多人有這種想法。如果今年下半年去，正好馬英九從大陸回來，到美國去跟美國人講，兩岸和平也是合乎美國利益。
至於馬英九訪美是否想幫黨內人士當開路先鋒？文化廣告系主任鈕則勳認為，可能幫國民黨日後的候選人做一定程度的鋪墊。
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