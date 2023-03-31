新北市發生警方執法過當！蘆洲1名賴姓檢舉大王，時常打電話謊報妨害安寧，去年共報案1318次；上月，賴男又因謊報案件被警方帶回派出所，但在所內卻不斷吵鬧，當時1名李姓警員情緒失控，竟以束帶綑綁賴男的嘴，事後賴男以千字文向分局檢舉，警方內部調查後，記李員大過一支，並主動報請新北地檢署指揮偵辦。

據悉，賴男是當地有名的檢舉大王，他時常打電話謊報鄰居製造噪音、妨害安寧，警方每每接獲報案就得逐層逐戶查訪，光是去年賴男報案量就達1318次，不僅讓警方疲於奔命，也讓住戶不堪其擾。

上月11日傍晚5時許，經方再度接獲賴男報案，稱鄰居製造噪音，要求警方前往處理，轄區派出所警員獲報後前往查看，經查訪後得知竟是賴男自己在住處敲打地板所發出的噪音。

警方得知詳情後，立即上門找賴男詢問，並告知謊報案件已屬觸法行為，可依社維法辦理，沒想到賴男突然關門不予理會，此時在場的李姓警員盛怒之下，拿出撬棒強行破門，將他帶回派出所製作筆錄並保護管束。

不過賴男在派出所時，不斷大聲吵鬧，絲毫沒有反省自己的所作所為，讓李姓警員再度失去理智，當場就拿出束帶綑綁賴男嘴巴，讓他無法發出聲響，其後賴男獲釋，認為李員執法過當，便寫下千字文向蘆洲分局投訴。

分局接獲檢舉後，立即展開內部調查，確認李員行為實屬執法過當，因此向當事人致歉外，也針對警員失當行為，主動報請新北地檢署偵辦，另依規定對李員祭出1大過處分，並列入考績評核，所長亦連帶處分，後續議處將待司法調查後決定。

不過賴男謊報案件的行為依然沒有停歇，上月23日他又以同樣的方式敲打自家地板並打電話謊報妨害安寧，警消後續通知衛生局到場評估，認定已達強制送醫標準，將他送往八里療養院治療。