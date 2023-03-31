成功大學今天與台灣德國萊因簽署合作備忘錄。從右至左為成大化工系主任鄧熙聖、成大副校長郭耀煌、台灣德國萊因董事總經理王秀雲、台灣德國萊因總經理高鴻鈞。(曹婷婷攝)

氣候變遷挑戰加劇，各國積極制定淨零排放路徑，綠色供應鏈順勢崛起，成功大學今天與台灣德國萊因共同簽署碳中和技術合作備忘錄，未來將聚焦碳中和技術人才紮根及國際認證合作，攜手培育企業未來所需人才，打造台灣綠色經濟。

成大副校長郭耀煌及台灣德國萊因董事總經理王秀雲今天共同簽署碳中和技術合作備忘錄，未來成大將帶領夥伴學校投入碳捕捉再利用、氫能與循環經濟3大領域相關技術研發，台灣德國萊因則提供國際標準規範、碳盤查及碳足跡及ESG認證因應，培育淨零所需人才。

成大是教育部選定首座「碳中和研究基地」，基地由成大化工系、機械系、環工系以及電資學院、管理學院、產創中心，結合台南大學、南臺科大、崑山科大、嘉藥等4所夥伴學校相關師資，設置碳中和科技領域相關學分課程，協助產業淨零轉型。

郭耀煌表示，全球極端氣候頻傳，淨零排放已是國際共識，成大建置國內首座負碳示範工廠，這座工廠是台灣邁向2050碳中和的重要里程碑，盼藉由科學研發及創新科技提升台灣產業2050淨零轉型國際競爭力。

王秀雲指出，淨零碳排及能源轉型已成為人類緊急任務，德國萊因將與成大在「碳捕捉再利用」、「氫能」與「循環經濟」三大領域共同合作開發碳中和相關技術，以符合國際趨勢與業界所需。

今天同步登場的還有「碳中和技術與人才培育基地論壇」，鑑於全球暖化日益嚴重，極端氣候趨於頻繁，論壇邀請台灣氣候聯盟祕書長彭啟明以「從台南百年大旱看氣候變遷發展」為題演講，吸引超過500位師生到場。彭啟明也鼓勵年輕人站出來做出行動，為人類生活帶來橫跨社會、科技、經濟、環境的正面影響。