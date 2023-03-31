外媒引述消息人士稱，特斯拉汽車CEO馬斯克（Ellon Musk）最早可能在4月前往中國，大陸媒體與網上因此盛傳特斯拉的全自動輔助駕駛（Full Self-Driviing, FSD）系統將率先在中國獲准落地使用。

《快科技》與《財聯社》報導說，外媒近日盛傳馬斯克即將再度前往中國，但確實的目的與行程尚未得知。不過近日倒是有不少汽車、科技博主明裡暗裡地表示，特斯拉的FSD駕駛系統或將在大陸落地使用。

全自動輔助駕駛FSD目前在北美市場已經開放，並且進行了長達1年多的測試，據聞表現可圈可點，但是在中國由於相關政策的限制，特斯拉的FSD一直未能獲准落地。

報導說，特斯拉官網上標註其電動車的FSD功能為選配，系統售價6.4萬人民幣（合台幣28.4萬元），包含「基礎版」輔助駕駛和「增強版」自動輔助駕駛的全部功能，功能有自動輔助導航駕駛、自動輔助變道、自動停車、智慧召喚，此外 還擁有自動識別交通信號燈和停車標誌並做出反應，以便在城市街道中使用自動輔助駕駛。

不過特斯拉特別指出，目前可用的功能仍需要駕駛員主動進行監控，FSD系統尚未實現「完全」自動駕駛。公司強調，上述功能的啟雨與使用將需要數十億英里的行駛里程的論證，以達到遠超人類駕駛員的可靠性；同時還有賴於行政審批（某些司法管轄區可能會需要更長的時間）。

報導表示，馬斯克前往中國的行程與目的都還屬於外界猜測，具體情況有待特斯拉進一步的確認，如果4月份馬斯克前往中國之後，外界很多疑問將會有明確的結果。