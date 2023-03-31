陳嫌在群組刊登低於市價的商品，誘騙民眾下單。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

陳嫌在群組刊登低於市價的商品，誘騙民眾下單。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

被害人遲遲收不到貨，才驚覺被騙。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市27歲陳姓女子，在網路成立「姍姍雜貨舖」當起團媽，刊登販售各種民生用品，但多名消費者事後沒收到貨，怒告陳與詐欺，刑事局電信偵查大隊蒐證後，循線將陳嫌拘提到案，初步清查至少有25人被騙，總財損達600多萬元。

電信偵查大隊第一隊分析「165反詐騙諮詢專線」資料，發現多名民眾報案指稱遭團購平台「姍姍雜貨舖」詐騙。警方調查，陳嫌提供LINE連結將民眾加入聊天群組後，刊登知名美式賣場衛生紙、啤酒、泡麵、洗衣精等商品，且價格都是市價的6折，以吸引被害人下單，並要求需全額匯款後才會出貨。

剛開始陳嫌會少量出貨取信買家，並持續刊登販售商品收款，隨後再以「雙11檔期、過年前物流壅塞」為藉口，或偽造物流出貨單讓被害人誤信貨品還在運送途中，企圖利用時間差累積訂單數量。最後又以上游廠商捲款消失為由，謊稱無法出貨。被害人因遲遲未收到貨品驚覺受騙，紛紛至各地警局報案。

電偵大隊掌握陳嫌身分及住處後，與桃園市刑大科偵隊、保二刑事警察大隊共組專案小組，日前到新北市新店區將陳嫌拘提到案，扣押犯案手機、金融存摺6本、金融提款卡1張、點鈔機等贓證物，全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。